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Люстра потолочная LGO PINAL LSP-8132
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Артикул:LSP-8132
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Страна:Италия
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Бренд:LGO
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Серия:PINAL
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- Товары серии 1
- Комплектующие 5
- Ранее просмотреннные 1
9 240 руб.
В наличии 14 шт.
Доставка по г. Санкт-Петербург
Обмен/возврат
Если товар не подошел или не оправдал Ваших ожиданий, можно отказаться от него в течение 14 дней с момента его получения. Товары, изготовленные или поставляемые под заказ - возврату, обмену не подлежат.
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Характеристики
Параметры
Бренд
Стиль
Серия Значение, позволяющее найти предмет из этой же коллекции. (Например, бра под люстру той же серии, вазы одного типа, но разного размера и т.п.)
PINAL
Страна Страна бренда. Продукция бренда может быть изготовлена как в этой стране, так и в других странах (см. «Страна производства).
Гарантия Срок, в который производитель обязуется произвести замену товара в случае поломки не по вине владельца.
12 мес.
Электрика
Тип лампы Тип лампы, используемой по умолчанию. Можно заменить на другие типы ламп (галогеновые, люминесцентные, светодиодные).
Общее кол-во ламп Количество используемых в приборе лампочек. Указанные через запятую числа означают использование в одном светильнике одновременно нескольких типов ламп или цоколей (Например, имеется цоколь под лампочку накаливания E27 и под светодиоды LED).
6
Цоколь Элемент, напрямую контактирующий с лампочкой.
Расшифровывается как:
E - резьбовой цоколь (Эдисона)
G - штырьковый цоколь
R - цоколь с утопленным контактом
B - штифтовой цоколь (байонет)
S - софитный цоколь
P - фокусирующий цоколь.
Лампочки продаются под определенный тип цоколя.
Наиболее распространенные
Расшифровывается как:
E - резьбовой цоколь (Эдисона)
G - штырьковый цоколь
R - цоколь с утопленным контактом
B - штифтовой цоколь (байонет)
S - софитный цоколь
P - фокусирующий цоколь.
Лампочки продаются под определенный тип цоколя.
Наиболее распространенные
- Накаливания – E27, E14;
- Галогеновые – G9, GU5,3, G53, RS7s, G4;
- Люминесцентные - E27, E14, 2D, 2G7, G23;
- Светодиодные - GU10, GU5,3, E27, E14, G53 и т.п.
Напряжение (В) Количество потребляемых для работы вольт электрического тока. Чаще всего - 220В.
220
Площадь освещения, примерная Высчитывается, исходя из количества, мощности и типа лампочек. Реальная площадь может отличаться от примерной и зависит от угла рассеивания, наличия плафона и его способности пропускать свет. Площадь освещения, рекомендуемая величина, может увеличиваться при замене, например, ламп накаливания на светодиодные.
12 кв. м
Суммарная мощность всех ламп светильника ЛОН, LED
240 Вт
Подробное описание ламп Характеристики всех ламп, используемых в светильнике
E14, накаливания, 6 ш... Подробнее E14, накаливания, 6 шт, max 40 Вт
Дополнительная информация
Степень пыле-влагозащиты
|Защита от пыли
|IP0X защиты нет
IP1X защита от предметов более 50 мм
IP2X защита от предметов более 12,5 мм
IP3X защита от попадания частиц более 2,5 мм
IP4X защита от попадания частиц более 1 мм
IP5X высокая, но не полная, защита от пыли
IP6X полная защита от пыли и твердых частиц
|Защита от воды
|IPX0 защиты нет
IPX1 защита от попадания капель сверху на корпус
IPX2 защита от капель воды, попадающих под углом 15°
IPX3 защита от капель воды, попадающих под углом до 60°
IPX4 защита от брызг и дождя при порывах ветра
IPX5 защита от водяных струй, можно поливать из шланга
IPX6 защита от кратковременного затопления водой
IPX7 допускается недолгое погружение под воду до 1 м
IPX8 полная водонепроницаемость при глубоком погружении
IP20
Тип помещения Особенность помещения, в котором предполагается установка предмета. Например: для офиса, для спальни, для кухни и т.п.
Цвет свечения Цвет свечения: белый, холодный, теплый. Зависит от цветовой температуры свечения лампы.
теплый
Цветовая температура (К) Измеряется в Кельвинах. До 3000K – теплое свечение, 3200 – 4000 – белое свечение, выше – холодное.
2600-2900
По назначению
Тип монтажа
Внешний вид
Материал арматуры Материал, из которого делается каркас прибора. Чаще всего – металл. Через запятую указывается материал декоративных элементов используемых в арматуре.
Материал плафона Материал, из которого сделан плафон, либо абажур.
Цвет арматуры Цвет окраса каркаса. Например, хром, бронза, никель и т.п.
Цвет плафона Цвет, в который окрашен плафон, либо абажур.
Цвет Доминирующий цвет предмета, в котором он выполнен.
Материал Материал, из которого изготовлен предмет.
Размеры
Высота (мм) Максимальный вертикальный размер предмета. Дается в мм.
230 мм
Диаметр (мм) Размер, означающий самое большое расстояние от одной точки до другой. Например, диаметр круглого основания настольной лампы или вазы. Дается в мм.
650 мм
Упаковка
Объём (упаковки) Размер упаковки, в которой поставляется товар. Параметр необходимый для расчета доставки транспортными компаниями.
0.058464 куб. м
Вес с упаковкой
3.16 кг
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Люстра потолочная LGO PINAL LSP-8132 представлен брендом LGO (Италия). Модель входит в состав серии «PINAL» и относится к категории «Люстры потолочные рожковые»
Сегодня купить Люстра потолочная LGO PINAL LSP-8132 можно в Санкт-Петербурге по цене от производителя 9 240 руб с бесплатной доставкой.
Сегодня купить Люстра потолочная LGO PINAL LSP-8132 можно в Санкт-Петербурге по цене от производителя 9 240 руб с бесплатной доставкой.