Люстра подвесная LSP-8098

Защита от воды

IPX0 защиты нет

IPX1 защита от попадания капель сверху на корпус

IPX2 защита от капель воды, попадающих под углом 15°

IPX3 защита от капель воды, попадающих под углом до 60°

IPX4 защита от брызг и дождя при порывах ветра

IPX5 защита от водяных струй, можно поливать из шланга

IPX6 защита от кратковременного затопления водой

IPX7 допускается недолгое погружение под воду до 1 м

IPX8 полная водонепроницаемость при глубоком погружении