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Светильник накладной NovoTech CAIL 370516
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Артикул:370516
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Страна:Венгрия
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Бренд:NovoTech
-
Серия:CAIL
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- Товары серии 12
- Комплектующие 5
- Ранее просмотреннные 1
2 960 руб.
В наличии 69 шт.
Доставка по г. Санкт-Петербург
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Если товар не подошел или не оправдал Ваших ожиданий, можно отказаться от него в течение 7 дней с момента его получения. Товары, изготовленные или поставляемые под заказ - возврату, обмену не подлежат.
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Характеристики
Параметры
Бренд
Стиль
Серия Значение, позволяющее найти предмет из этой же коллекции. (Например, бра под люстру той же серии, вазы одного типа, но разного размера и т.п.)
Страна Страна бренда. Продукция бренда может быть изготовлена как в этой стране, так и в других странах (см. «Страна производства).
Гарантия Срок, в который производитель обязуется произвести замену товара в случае поломки не по вине владельца.
12 мес.
Страна производства Страна, в которой был изготовлен данный товар.
Китай
Коллекция
OVER
Электрика
Тип лампы Тип лампы, используемой по умолчанию. Можно заменить на другие типы ламп (галогеновые, люминесцентные, светодиодные).
Общее кол-во ламп Количество используемых в приборе лампочек. Указанные через запятую числа означают использование в одном светильнике одновременно нескольких типов ламп или цоколей (Например, имеется цоколь под лампочку накаливания E27 и под светодиоды LED).
1
Мощность лампы Максимальная мощность лампочки, которую рекомендует использовать производитель в данном светильнике. Измеряется в ваттах (Вт)
60 Вт
Цоколь Элемент, напрямую контактирующий с лампочкой.
Расшифровывается как:
E - резьбовой цоколь (Эдисона)
G - штырьковый цоколь
R - цоколь с утопленным контактом
B - штифтовой цоколь (байонет)
S - софитный цоколь
P - фокусирующий цоколь.
Лампочки продаются под определенный тип цоколя.
Наиболее распространенные
Расшифровывается как:
E - резьбовой цоколь (Эдисона)
G - штырьковый цоколь
R - цоколь с утопленным контактом
B - штифтовой цоколь (байонет)
S - софитный цоколь
P - фокусирующий цоколь.
Лампочки продаются под определенный тип цоколя.
Наиболее распространенные
- Накаливания – E27, E14;
- Галогеновые – G9, GU5,3, G53, RS7s, G4;
- Люминесцентные - E27, E14, 2D, 2G7, G23;
- Светодиодные - GU10, GU5,3, E27, E14, G53 и т.п.
Напряжение (В) Количество потребляемых для работы вольт электрического тока. Чаще всего - 220В.
220-240
Площадь освещения, примерная Высчитывается, исходя из количества, мощности и типа лампочек. Реальная площадь может отличаться от примерной и зависит от угла рассеивания, наличия плафона и его способности пропускать свет. Площадь освещения, рекомендуемая величина, может увеличиваться при замене, например, ламп накаливания на светодиодные.
3 кв. м
Класс электрозащиты
2
Суммарная мощность всех ламп светильника ЛОН, LED
60 Вт
Дополнительная информация
Степень пыле-влагозащиты
|Защита от пыли
|IP0X защиты нет
IP1X защита от предметов более 50 мм
IP2X защита от предметов более 12,5 мм
IP3X защита от попадания частиц более 2,5 мм
IP4X защита от попадания частиц более 1 мм
IP5X высокая, но не полная, защита от пыли
IP6X полная защита от пыли и твердых частиц
|Защита от воды
|IPX0 защиты нет
IPX1 защита от попадания капель сверху на корпус
IPX2 защита от капель воды, попадающих под углом 15°
IPX3 защита от капель воды, попадающих под углом до 60°
IPX4 защита от брызг и дождя при порывах ветра
IPX5 защита от водяных струй, можно поливать из шланга
IPX6 защита от кратковременного затопления водой
IPX7 допускается недолгое погружение под воду до 1 м
IPX8 полная водонепроницаемость при глубоком погружении
IP20
Вес Вес всей конструкции нетто.
1.63 кг
Цвет свечения Цвет свечения: белый, холодный, теплый. Зависит от цветовой температуры свечения лампы.
теплый
Цветовая температура (К) Измеряется в Кельвинах. До 3000K – теплое свечение, 3200 – 4000 – белое свечение, выше – холодное.
2600-2900
Объем Определенное пространство внутри предмета. Например, у коробки, вазы, банки.
0.01658 куб. м
Сертификаты
RU C-CN.АЖ40.В.01002/20
Описание
гипс
Внешний вид
Материал арматуры Материал, из которого делается каркас прибора. Чаще всего – металл. Через запятую указывается материал декоративных элементов используемых в арматуре.
Цвет арматуры Цвет окраса каркаса. Например, хром, бронза, никель и т.п.
Цвет Доминирующий цвет предмета, в котором он выполнен.
Материал Материал, из которого изготовлен предмет.
Размеры
Длина (мм) Размер самой длинной части предмета. Дается в мм.
165 мм
Ширина (мм) Толщина предмета, которая измеряется «поперек». Дается в мм.
194 мм
Высота (мм) Максимальный вертикальный размер предмета. Дается в мм.
165 мм
Диаметр (мм) Размер, означающий самое большое расстояние от одной точки до другой. Например, диаметр круглого основания настольной лампы или вазы. Дается в мм.
194 мм
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Светильник накладной NovoTech CAIL 370516 представлен брендом NovoTech (Венгрия). Модель входит в состав серии «CAIL» и относится к категории «Подвесные светильники для кухни»
Сегодня купить Светильник накладной NovoTech CAIL 370516 можно в Санкт-Петербурге по цене от производителя 2 960 руб.
Сегодня купить Светильник накладной NovoTech CAIL 370516 можно в Санкт-Петербурге по цене от производителя 2 960 руб.