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Светильники
Подвесные светильники
для кухни
Светильник накладной NovoTech CAIL 370516

Светильник накладной NovoTech CAIL 370516

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  • Светильник накладной NovoTech CAIL 370516
  • Светильник накладной NovoTech CAIL 370516. Фото №1
  • Светильник накладной NovoTech CAIL 370516. Фото №2
  • Артикул:
    370516
  • Страна:
    Венгрия
  • Бренд:
    NovoTech
  • Серия:
    CAIL
Смотреть все характеристики
  • Товары серии 12
  • Комплектующие 5
  • Ранее просмотреннные 1
2 960 руб.
В наличии 69 шт.
2 960 руб.
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Характеристики
Параметры
Бренд
NovoTech
Стиль
современный, скандинавский, контемпорари
Серия Значение, позволяющее найти предмет из этой же коллекции. (Например, бра под люстру той же серии, вазы одного типа, но разного размера и т.п.)
CAIL
Страна Страна бренда. Продукция бренда может быть изготовлена как в этой стране, так и в других странах (см. «Страна производства).
Венгрия
Гарантия Срок, в который производитель обязуется произвести замену товара в случае поломки не по вине владельца.
12 мес.
Страна производства Страна, в которой был изготовлен данный товар.
Китай
Коллекция
OVER
Электрика
Тип лампы Тип лампы, используемой по умолчанию. Можно заменить на другие типы ламп (галогеновые, люминесцентные, светодиодные).
накаливания
Общее кол-во ламп Количество используемых в приборе лампочек. Указанные через запятую числа означают использование в одном светильнике одновременно нескольких типов ламп или цоколей (Например, имеется цоколь под лампочку накаливания E27 и под светодиоды LED).
1
Мощность лампы Максимальная мощность лампочки, которую рекомендует использовать производитель в данном светильнике. Измеряется в ваттах (Вт)
60 Вт
Цоколь Элемент, напрямую контактирующий с лампочкой.
Расшифровывается как:
E - резьбовой цоколь (Эдисона)
G - штырьковый цоколь
R - цоколь с утопленным контактом
B - штифтовой цоколь (байонет)
S - софитный цоколь
P - фокусирующий цоколь.
Лампочки продаются под определенный тип цоколя.
Наиболее распространенные
  • Накаливания – E27, E14;
  • Галогеновые – G9, GU5,3, G53, RS7s, G4;
  • Люминесцентные - E27, E14, 2D, 2G7, G23;
  • Светодиодные - GU10, GU5,3, E27, E14, G53 и т.п.
E27
Напряжение (В) Количество потребляемых для работы вольт электрического тока. Чаще всего - 220В.
220-240
Площадь освещения, примерная Высчитывается, исходя из количества, мощности и типа лампочек. Реальная площадь может отличаться от примерной и зависит от угла рассеивания, наличия плафона и его способности пропускать свет. Площадь освещения, рекомендуемая величина, может увеличиваться при замене, например, ламп накаливания на светодиодные.
3 кв. м
Класс электрозащиты
2
Суммарная мощность всех ламп светильника ЛОН, LED
60 Вт
Дополнительная информация
Степень пыле-влагозащиты
Защита от пыли IP0X защиты нет
IP1X защита от предметов более 50 мм
IP2X защита от предметов более 12,5 мм
IP3X защита от попадания частиц более 2,5 мм
IP4X защита от попадания частиц более 1 мм
IP5X высокая, но не полная, защита от пыли
IP6X полная защита от пыли и твердых частиц
Защита от воды IPX0 защиты нет
IPX1 защита от попадания капель сверху на корпус
IPX2 защита от капель воды, попадающих под углом 15°
IPX3 защита от капель воды, попадающих под углом до 60°
IPX4 защита от брызг и дождя при порывах ветра
IPX5 защита от водяных струй, можно поливать из шланга
IPX6 защита от кратковременного затопления водой
IPX7 допускается недолгое погружение под воду до 1 м
IPX8 полная водонепроницаемость при глубоком погружении
IP20
Вес Вес всей конструкции нетто.
1.63 кг
Тип помещения Особенность помещения, в котором предполагается установка предмета. Например: для офиса, для спальни, для кухни и т.п.
кухня, спальня
Цвет свечения Цвет свечения: белый, холодный, теплый. Зависит от цветовой температуры свечения лампы.
теплый
Цветовая температура (К) Измеряется в Кельвинах. До 3000K – теплое свечение, 3200 – 4000 – белое свечение, выше – холодное.
2600-2900
Объем Определенное пространство внутри предмета. Например, у коробки, вазы, банки.
0.01658 куб. м
Сертификаты
RU C-CN.АЖ40.В.01002/20
Описание
гипс
Внешний вид
Материал арматуры Материал, из которого делается каркас прибора. Чаще всего – металл. Через запятую указывается материал декоративных элементов используемых в арматуре.
гипс
Цвет арматуры Цвет окраса каркаса. Например, хром, бронза, никель и т.п.
белый
Цвет Доминирующий цвет предмета, в котором он выполнен.
белый
Материал Материал, из которого изготовлен предмет.
гипс
Размеры
Длина (мм) Размер самой длинной части предмета. Дается в мм.
165 мм
Ширина (мм) Толщина предмета, которая измеряется «поперек». Дается в мм.
194 мм
Высота (мм) Максимальный вертикальный размер предмета. Дается в мм.
165 мм
Диаметр (мм) Размер, означающий самое большое расстояние от одной точки до другой. Например, диаметр круглого основания настольной лампы или вазы. Дается в мм.
194 мм
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Товары этой же серии 12
Комплектующие 5
Ранее просмотренные 1
Накладной светильник NovoTech CAIL 357931
Накладной светильник NovoTech CAIL 357931
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Светильник накладной NovoTech CAIL 370515
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Встраиваемый светильник NovoTech CAIL 370496
Встраиваемый светильник NovoTech CAIL 370496
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  • Артикул: 370496
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4 020 руб.
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Встраиваемый светильник NovoTech CAIL 370495
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Светильник встраиваемый NovoTech CAIL 370498
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в один клик
Светильник накладной NovoTech CAIL 357925
Светильник накладной NovoTech CAIL 357925
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  • Артикул: 357925
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Светильник накладной NovoTech CAIL 370516
Светильник накладной NovoTech CAIL 370516
В наличии 69 шт.
  • Артикул: 370516
  • Бренд: NovoTech (Венгрия)
2 960 руб.
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Светильник накладной NovoTech CAIL 370516 представлен брендом NovoTech (Венгрия). Модель входит в состав серии «CAIL» и относится к категории «Подвесные светильники для кухни»
Сегодня купить Светильник накладной NovoTech CAIL 370516 можно в Санкт-Петербурге по цене от производителя 2 960 руб.
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